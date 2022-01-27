Первая летающая машина получила сертификат летной годности в Европе

В Словакии летающий автомобиль AirCar 27 января получил сертификат летной годности. В Европе такой документ выдан впервые.

Теперь машиной можно пользоваться в небе как любым легкомоторным самолетом. Во время испытаний авто совершило 200 взлетов и посадок, в общей сложности проведя в небе 70 часов.

Данное транспортное средство отличается от существующих разработок своей схожестью с обычным спорткаром. После приземления его крылья складываются вдоль кузова, а длинный хвост трансформируется в спойлер.

Эксклюзивное интервью создателя автомобиля Штефана Кляйна можно будет посмотреть в программе «Наука и техника» 29 января в 12:00 на РЕН ТВ.

24 декабря 2021 года стало известно, что ученые из Тюмени разработали проект дрона, который способен оставаться в воздухе большее количество времени благодаря способности подзаряжаться от линий электропередачи.

Цель проекта — увеличить продолжительность полета как в мирное, так и в военное время, в частности, для разведки территории противника.