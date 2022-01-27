Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Мир
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России с Украины

Первая летающая машина получила сертификат летной годности в Европе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Словакии летающий автомобиль AirCar 27 января получил сертификат летной годности. В Европе такой документ выдан впервые.

Теперь машиной можно пользоваться в небе как любым легкомоторным самолетом. Во время испытаний авто совершило 200 взлетов и посадок, в общей сложности проведя в небе 70 часов.

Данное транспортное средство отличается от существующих разработок своей схожестью с обычным спорткаром. После приземления его крылья складываются вдоль кузова, а длинный хвост трансформируется в спойлер.

Эксклюзивное интервью создателя автомобиля Штефана Кляйна можно будет посмотреть в программе «Наука и техника» 29 января в 12:00 на РЕН ТВ.

24 декабря 2021 года стало известно, что ученые из Тюмени разработали проект дрона, который способен оставаться в воздухе большее количество времени благодаря способности подзаряжаться от линий электропередачи.

Цель проекта — увеличить продолжительность полета как в мирное, так и в военное время, в частности, для разведки территории противника.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022