Хоккеист Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на $66 млн

Российский вратарь Илья Сорокин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на восемь лет, сумма контракта составила $66 млн.

Контракт вступит в силу с сезона-2024/25. По информации Puck Prose, ежегодно хоккеист будет зарабатывать $8,25 млн.

В сезоне-2022/23 команда Сорокина одержала победу в 31 матче. Последняя победа стала самой результативной для «Айлендерс» с сезона-2014/15.

Сорокин попал в «Айлендерс» на драфте 2014 года. Он играл за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года, передает «Спорт-Экспресс».

Российского хоккеиста Матвея Мичкова выбрал клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта лиги 2023 года. Кроме того, «Аризона» выбрала Дмитрия Симашева и Даниила Бута. В «Колорадо» отправился Михаил Гуляев.