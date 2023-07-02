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Хоккеист Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на $66 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский вратарь Илья Сорокин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на восемь лет, сумма контракта составила $66 млн.

Контракт вступит в силу с сезона-2024/25. По информации Puck Prose, ежегодно хоккеист будет зарабатывать $8,25 млн.

В сезоне-2022/23 команда Сорокина одержала победу в 31 матче. Последняя победа стала самой результативной для «Айлендерс» с сезона-2014/15.

Сорокин попал в «Айлендерс» на драфте 2014 года. Он играл за новокузнецкий «Металлург» и московский ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года, передает «Спорт-Экспресс».

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