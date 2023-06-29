Реклама
Прямой эфир
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов
Культура
Китайский пианист Лю Шикунь сравнил Конкурс Чайковского с могучим танком
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников
Общество
Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым
Общество
В России будут конфисковывать животных за жестокое обращение
Армия
Минобороны опубликовало кадры работы передовых наводчиков штурмовой авиации

Российского хоккеиста Мичкова выбрала «Филадельфия» на драфте НХЛ

0
Фото: Национальная хоккейная лига
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российского хоккеиста Матвея Мичкова выбрал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта лиги 2023 года.

Из СКА на правах аренды он перешел в «Сочи», где сыграл 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач. Средний показатель Мичкова в 0,67 очка за игру стал самым высоким для игрока, впервые получившего право на драфт, в истории Континентальной хоккейной лиги, говорится в публикации от НХЛ.

Кроме того, «Аризона» выбрала Дмитрия Симашева и Даниила Бута. В «Колорадо» отправился Михаил Гуляев. Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года. При этом сейчас сразу четверо россиян в первом раунде драфта, передает «Спорт-Экспресс».

61-й драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июня в американском Нашвилле.

Столичные штучки: поедет ли Мичков к Овечкину
Гид по драфту НХЛ-2023 — кого выберут из россиян

Ранее, 24 июня, российские хоккеисты Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте НХЛ. В рейтинг 60 лучших драфт-пиков попали и другие российские хоккеисты: Александр Овечкин из «Вашингтона» расположился, например, на 21-м месте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023