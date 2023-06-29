Российского хоккеиста Мичкова выбрала «Филадельфия» на драфте НХЛ

Российского хоккеиста Матвея Мичкова выбрал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта лиги 2023 года.

Из СКА на правах аренды он перешел в «Сочи», где сыграл 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач. Средний показатель Мичкова в 0,67 очка за игру стал самым высоким для игрока, впервые получившего право на драфт, в истории Континентальной хоккейной лиги, говорится в публикации от НХЛ.

Кроме того, «Аризона» выбрала Дмитрия Симашева и Даниила Бута. В «Колорадо» отправился Михаил Гуляев. Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года. При этом сейчас сразу четверо россиян в первом раунде драфта, передает «Спорт-Экспресс».

61-й драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июня в американском Нашвилле.

Ранее, 24 июня, российские хоккеисты Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте НХЛ. В рейтинг 60 лучших драфт-пиков попали и другие российские хоккеисты: Александр Овечкин из «Вашингтона» расположился, например, на 21-м месте.