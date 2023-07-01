Прокуратура проверит обстоятельства ДТП под Саратовом
В ДТП в Саратовской области пострадали несовершеннолетние, прокуратура региона начала проверку обстоятельств аварии. Об этом 1 июля сообщили в Telegram-канале надзорного органа.
«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Красноармейском районе», — отмечается в сообщении.
Вечером 1 июля около 19:50 (18:50 мск) на 391-м километре федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград произошло ДТП.
Столкнулись автомобили ВАЗ-2110, «Газель» и Land Cruiser. Предварительно, ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель», а затем в Land Cruiser.
На месте погиб водитель ВАЗ-2110 и его пассажиры, всего три человека. Пятеро пострадавших, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы.
На место аварии выехал заместитель главы Красноармейской межрайонной прокуратуры Дмитрий Постивой.