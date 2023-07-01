Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе под Саратовом
Три автомобиля столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, в аварии три человека погибли, пять пострадали. Об этом 1 июля сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
Сообщение об аварии поступило на пульт службы «112» в 19:58 (18:58 мск). ДТП произошло около села Усть-Золиха.
«В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации», — отметил Юрин.
В региональном управлении ГИБДД добавили, что на 391-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись автомобили ВАЗ-2110, «Газель» и Land Cruiser. Причины ДТП выясняются.
Ранее в субботу в Карелии перевернулся туристический автобус, авария произошла около 14:00 в Лахденпохском районе. Пострадали 10 человек.