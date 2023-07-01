Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 10
Число пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в Карелии выросло до 10, у них диагностированы разные травмы, в том числе и переломы. Об этом 1 июля сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
«Десять пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей», — написал он в Telegram-канале.
Охлопков добавил, что угрозы жизни пациентов нет, всем оказывается медицинская помощь.
Ранее в субботу сообщалось о восьми пострадавших в аварии. Несовершеннолетних среди них нет.
Авария произошла около 14:00 в Лахденпохском районе на региональной автодороге Ласанен – Терву. Автобус Neoplan съехал с дороги в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось на бок. По предварительной версии, 47-летний водитель не справился с управлением.
Следователи начали проверку после ДТП.