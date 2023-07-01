Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире

В Китае успешно завершились эксплуатационные испытания критических комплектующих высокоскоростного поезда CR450. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила газета Global Times.

Модель должна стать первым в мире поездом, служебная скорость которого составит 400 км/ч. Текущий мировой скоростной рекорд в 350 км/ч служебной скорости также удерживает китайский железнодорожный транспорт.

Стремясь ускорить разработку нового поколения высокоскоростных поездов, Китайская железная дорога провела испытания в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает газета.

Экспериментальный поезд успешно прошел испытания и достиг скорости 453 км/ч при проезде по мосту и 420 км/ч при проезде через туннель, говорится в новости.

Уточняется, что CR450 сможет преодолевать расстояние от Пекина до Шанхая за 2,5 часа. Кроме того, он будет быстрее, безопаснее, экологичнее, энергоэффективнее и технологичнее своих аналогов, сообщает газета.

Ранее, 8 января, китайские ученые заявили, что изобрели новый двигатель для дронов, который поможет устройствам находиться в воздухе на протяжении долгого времени. В частности, специалисты из Северо-Западного политехнического университета Китая изобрели модуль, который преобразует энергию света в электричество и позволяет заряжать дроны в воздухе.