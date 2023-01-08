Ученые из Китая разработали дрон с лазерным приводом для «вечного» полета

Китайские ученые заявили, что изобрели новый двигатель для дронов, который поможет устройствам находиться в воздухе на протяжении долгого времени. Для этого ученые использовали высокоэнергетические лазерные лучи, сообщило издание SMCP 8 января.

Специалисты из Северо-Западного политехнического университета Китая изобрели модуль, который преобразует энергию света в электричество и позволяет заряжать дроны в воздухе.

Создатели не раскрывают детали проекта, чтобы избежать его использования в военных целях, однако заверяют, что с таким двигателем дрон сможет подниматься на высоту небоскреба.

Отмечается, что аппарат показал эффективность в испытаниях.

В декабре 2021 года специалисты из Тюмени разработали проект дрона, который способен оставаться в воздухе большее количество времени благодаря возможности подзарядки от линии электропередачи (ЛЭП).

Согласно реферату изобретения, оно представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами — мультикоптер. В его нижней части установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки.