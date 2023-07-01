Очевидец рассказал об обстоятельствах гибели прокурора Чувашии Фомина

Участник заплыва по Волге Chebswim 1 июля рассказал обстоятельства гибели прокурора Чувашии Андрея Фомина.

Как рассказал «Известиям» очевидец по имени Арсен, Фомину стало плохо во время заплыва, ему на помощь сразу отправились спасатели.

«Доставили до берега и сразу спасатели начали проводить реанимационные действия, сразу же подключилась «скорая» и потом подъехал реанимобиль. Сотрудники «скорой» и реанимации спустились к берегу. <...> Очень долго пытались спасти, но сказали, что не смогли», — сказал мужчина.

По данным источника «Известий», Фомин погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге. Предположительно, прокурору стало плохо с сердцем, он начал тонуть. По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Информацию о смерти прокурора Чувашии подтвердили в Генпрокуратуре России. Глава ведомства Игорь Краснов выразил соболезнования близким погибшего.

Фомин прошел карьерный путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики и неоднократно поощрялся приказами генпрокурора РФ. В 2014–2020 годах он занимал пост первого зампрокурора Республики Крым. Последние три года занимал пост прокурора Чувашской Республики.