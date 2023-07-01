Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин

Умер государственный советник юстиции 3-го класса, прокурор Чувашии Андрей Фомин. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», — сказано в сообщении.

По данным источника «Известий», Фомин погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге. Сообщается, что, преодолев половину дистанции, у прокурора стало плохо с сердцем и он начал тонуть. Спасатели передали Фомина врачам, но спасти его не удалось.

По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Фомин родился 4 августа 1965 года. Он прошел карьерный путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики и неоднократно поощрялся приказами генпрокурора РФ. В 2014–2020 годах он занимал пост первого зампрокурора Республики Крым.