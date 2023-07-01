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Пленный боевик ВСУ рассказал о подготовке мобилизованных в Латвии

Пленный боевик ВСУ: мобилизованных месяц готовят в Латвии и внушают ненависть к русским
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованных украинцев в течение месяца готовят к боевым действиям в Латвии, но за это время стрельбы проводятся лишь 2–3 раза. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Крызынсыр, видео распространило Минобороны РФ 1 июля.

Он рассказал, что к нему «приехали люди из военкомата, вручили повестку, забрали с собой» и сообщили, что теперь он будет служить в 42-й бригаде. На подготовку его отправили в Латвию.

«На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проводилась в основном теоретическая подготовка, медицина. <...> Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, тем более с очень серьезными хлопцами», — признал Крызынсыр.

Мужчина добавил, что западные инструкторы воспитывают в мобилизованных ненависть ко всем русским. На поле боя его подразделение понесло большие потери, также были проблемы с продовольствием и военной техникой.

Несмотря на рассказы западных кураторов, российские военные после того, как Крызынсыр сложил оружие, оказали ему первую медицинскую помощь.

«Хочу передать, что всё хорошо, здесь нормально с нами обращаются, слава богам. Что хотел бы передать мобилизованным — возвращайтесь домой, хлопцы, не надо оно вам. Занимайтесь каждый своим делом, наведите порядок в своей хате, в своем дворе. Если командиры хотят воевать, пускай воюют», — заключил он.

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В распространенном МО РФ накануне видео другой украинский военнопленный, Роман Новожилов, рассказал, что в частях ВСУ проводят работу психологи, которые внушают ненависть к России и дают украинским военным похожие на наркотические препараты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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