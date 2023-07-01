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New York Post сравнил налет насекомых на Нью-Йорк с библейской чумой

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Фото: nypost.com/Matthew McDermott
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Нью-Йорк столкнулся с нашествием насекомых, сравнимым с массовым бедствием. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет New York Post.

«Рой крошечных крылатых насекомых захватил Нью-Йорк, и жители Нью-Йорка сравнивают это нашествие с библейской чумой», — отмечает издание.

Часть пользователей в шутку сравнили ситуацию в городе с «египетскими казнями», которые настигли США после смога из-за лесных пожаров в Канаде. Учитывая все эти напасти, очевидцы с иронией намекают на «зловещий конец».

По мнению энтомологов, жителям мегаполиса не о чем волноваться, поскольку эти твари — лишь безобидные тли. Их нашествию поспособствовали мягкая зима и дождливая весна в городе, что, в свою очередь, стало благоприятной средой для размножения влажных цветов и растений, вызывающих у этих насекомых чувство тревоги по поводу брачного сезона.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что три новых случая малярии — один в Техасе и два во Флориде — зафиксировали в США. Эксперты опасаются, что комары в пределах США способны распространить потенциально смертельное заболевание среди жителей.

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