Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Мир
МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Происшествия
В Обнинске таксист снес две остановки и скрылся с места ДТП
Общество
В России выросли продажи товаров для охоты и рыбалки
Общество
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай

В России развивается тренд на создание исторических гостиниц

0
Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне развития внутреннего туризма в России туристический рынок испытывает большой интерес к знаковым историческим объектам с богатым прошлым. Поэтому сейчас актуально создание отелей в соответствующих локациях, рассказала «Известиям» глава архитектурного бюро Mad Architects Мария Николаева.

«Люди всё чаще нацелены на отдых, который не привязан к широкой культурной программе, а связан с определенным местом с уникальным колоритом», — сказала она.

По словам руководителя архитектурного бюро T+T Architects Сергея Труханова, для архитектора работа с историческими зданиями — интересное направление на российском гостиничном рынке.

«Перед стартом необходимо понять статус объекта, ограничения по работе с ним, возможные варианты того, что в дальнейшем там можно разместить», — отметил он.

В РФ таких проектов, реализованных на профессиональном уровне, пока мало, поскольку обычно инвестиции в них окупаются слишком долго, сказал он. Кроме того, инвесторов, готовых довести до финала концептуально интересный проект, но по цене в три, а то и четыре новых обычных отеля, крайне мало, добавил эксперт.

Также архитектор спрогнозировал, что в связи с интенсивным развитием внутреннего туризма внимание к таким проектом вырастет.

Вокруг лозы: в России намерены развивать винный туризм
Эксперты обсудили национальные перспективы и оценили международный опыт

6 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ локаций внутри страны на основе оценок туристов. По мнению путешественников, лучшие по расположению отели находятся в Зеленоградске. Здесь гостям особенно нравится близость многих объектов размещения к морю и набережной. Следом идут Выборг, также в список вошли объекты размещения Красная Поляна (8,95) и Санкт-Петербург (8,92).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023