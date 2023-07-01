В России развивается тренд на создание исторических гостиниц

На фоне развития внутреннего туризма в России туристический рынок испытывает большой интерес к знаковым историческим объектам с богатым прошлым. Поэтому сейчас актуально создание отелей в соответствующих локациях, рассказала «Известиям» глава архитектурного бюро Mad Architects Мария Николаева.

«Люди всё чаще нацелены на отдых, который не привязан к широкой культурной программе, а связан с определенным местом с уникальным колоритом», — сказала она.

По словам руководителя архитектурного бюро T+T Architects Сергея Труханова, для архитектора работа с историческими зданиями — интересное направление на российском гостиничном рынке.

«Перед стартом необходимо понять статус объекта, ограничения по работе с ним, возможные варианты того, что в дальнейшем там можно разместить», — отметил он.

В РФ таких проектов, реализованных на профессиональном уровне, пока мало, поскольку обычно инвестиции в них окупаются слишком долго, сказал он. Кроме того, инвесторов, готовых довести до финала концептуально интересный проект, но по цене в три, а то и четыре новых обычных отеля, крайне мало, добавил эксперт.

Также архитектор спрогнозировал, что в связи с интенсивным развитием внутреннего туризма внимание к таким проектом вырастет.

6 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ локаций внутри страны на основе оценок туристов. По мнению путешественников, лучшие по расположению отели находятся в Зеленоградске. Здесь гостям особенно нравится близость многих объектов размещения к морю и набережной. Следом идут Выборг, также в список вошли объекты размещения Красная Поляна (8,95) и Санкт-Петербург (8,92).