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«Роснефть» разместит облигации более чем на 1 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Программа размещения биржевых облигаций на 1,115 трлн руб. почти на 10 лет утверждена советом директоров «Роснефти», о чем стало известно в пятницу, 30 июня.

«Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1,115 трлн российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте», — цитирует ТАСС материалы компании.

Уточняется, что максимальный срок погашения — 3 640 дней, что составляет примерно 10 лет.

В компании добавили, что утверждение программы займа не подразумевает единовременного привлечения долга в размере всего лимита программы.

«Она предоставляет «Роснефти» гибкий подход по выходу на рынок в зависимости от спроса и рыночных условий в определенный момент времени», — заявил представитель «Роснефти».

Он отметил, что фактическое размещение новых выпусков облигаций в рамках программы будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес-планом компании.

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Ранее в этот день общее собрание акционеров «Роснефти» утвердило выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию. Также акционеры избрали новый состав совета директоров, в который вошли 11 человек.

Кроме того, 30 июня новым председателем совета директоров «Роснефти» стал Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — глава попечительского совета Университета науки и технологий Дохи.

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