Избран новый председатель совета директоров «Роснефти»

Новым председателем совета директоров «Роснефти» стал Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — глава попечительского совета Университета науки и технологий Дохи. Об этом говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании, распространенном по итогам годового общего собрания акционеров.

Отмечается, что Аль-Сада имеет 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. С 2007-го по 2011 год он занимал пост государственного министра по делам энергетики и промышленности Катара, затем перешел на должность министра энергетики и промышленности этой страны, ее он занимал до 2018 года. Также в 2011 году Аль-Сада стал председателем правления нефтегазовой компании Qatar Petroleum (в настоящее время — QatarEnergy).

Также он возглавлял советы директоров и органы управления таких компаний, как RasGas (производитель СПГ), Nakilat (одна из ведущих мировых газотранспортных компаний) и Qatar General Electricity & Water Corporation — поставщик воды и электричества населению Катара.

Как рассказали в «Роснефти», 30 июня был избран новый состав совета директоров компании, в который вошли 11 человек. Среди них — зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент — главный исполнительный директор филиппинской компании Oil & Petroleum International Resources Педро Акино-младший, а также представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.

Новыми членами совета директоров помимо Аль-Сада стали управляющий директор индийской ValPro Говинд Коттис Сатиш, ранее работавший в Indian Oil, а также ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, «новые члены совета директоров «Роснефти» — весьма авторитетные специалисты, обладающие громадным познаниями в нефтегазовой отрасли». «Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — знаковая фигура для ближневосточной энергетики», он принимал активное участие в формировании альянса ОПЕК+, заявил эксперт. «Именно под председательством Аль-Сада (в течение года он был президентом ОПЕК) в 2016 году была заключена первая сделка по сокращению добычи в формате ОПЕК+. Он участвовал во всех основных ключевых процессах в нефтегазовой отрасли в прошлом десятилетии», — рассказал Крутаков.

Он также обратил внимание на то, что Говинд Коттис Сатиш стал первым представителем Индии, вошедшим с состав совета директоров «Роснефти», что подтверждает стратегическое значение этой страны для российской нефтяной компании. «Сатиш обладает почти 40-летним опытом работы в отрасли, занимал руководящие позиции в крупнейшей нефтяной компании Индии Indian Oil, в том числе в области трейдинга. Думаю, с его приходом в «Роснефть» связи компании с партнерами из Индии будут только укрепляться», — добавил эксперт.