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Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Общее собрание акционеров «Роснефти» утвердило выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составит 38 рублей 36 копеек, а общая сумма средств на выплату — 406,5 млрд рублей. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам», — говорится в сообщении «Роснефти».

Акционеры также избрали новый состав совета директоров, в который вошли 11 человек. Среди них — зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент — главный исполнительный директор филиппинской компании Oil & Petroleum International Resources Педро Акино-младший, а также представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.

Председателем совета директоров «Роснефти» избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада — глава попечительского совета Университета науки и технологий Дохи.

Чистая прибыль российской нефтяной компании, относящаяся к акционерам, за 2022 год составила 813 млрд рублей. Как подчеркивал Сечин, такие показатели служат «фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период».

В феврале 2023 года «Роснефть» завершила выплату промежуточных дивидендов на общую сумму свыше 216 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2022 года.

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