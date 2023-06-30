Суд арестовал гендиректора концерна «Автоматика» Моторко по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы отправил под арест до 27 августа гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, сообщили «Известиям» 30 июня в пресс-службе суда.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним был задержан начальник НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Александр Нестеров. Следствие ведет столичный главк СК РФ.

Другие подробности дела не сообщаются.

Концерн «Автоматика» — холдинговая компания, осуществляющая разработку систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации.

Ранее, 28 июня, было возбуждено уголовное дело по делу о мошенничестве в отношении заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики по социальным вопросам Ирины Гербековой. Как полагают следователи, она причастна к хищению крупной суммы денег в одной из больниц города.