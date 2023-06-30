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Гендиректор РИА ФАН сообщил о закрытии медиагруппы «Патриот»

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Фото: скриншот
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Медиагруппа «Патриот» официально объявляет о своем закрытии, озвучил решение генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев в видеообращении 30 июня.

«Сегодня я как гениальный директор «Федерального агентства новостей», одного из СМИ, которое создало медиагруппу «Патриот», объявляю о нашем решении — мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны», — сказал он.

По словам Зубарева, медиагруппа работала три года, а СМИ, составившие ее основу, начали работать еще в 2009 году. Аудитория группы составляла около 300 млн посетителей ежедневно.

Причин закрытия он не назвал.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ликвидации медиахолдинга «Патриот». Все сотрудники находятся в стадии увольнения, им вручены соответствующие уведомления.

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В медиагруппу Пригожина входят РИА ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости», «Народные новости» и многие другие СМИ. Сайты ряда изданий уже не открываются.

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