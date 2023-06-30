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Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике

В «Росатоме» отметили важность первого выпуска магистров «МГУ Саров»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В пятницу, 30 июня, состоялась церемония первого выпуска магистров по физике и математике филиала МГУ в Сарове («МГУ Саров»). Как в ходе церемонии отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, подготовка квалифицированных кадров для критически значимых отраслей промышленности крайне важна.

Как он отметил, для атомной промышленности и для науки в целом важны базовые теоретические знания в физике и математике.

Лихачев продолжил, что «Национальный центр физики и математики» (НЦФМ) ставит перед собой задачи не только теоретического продвижения, но и конверсии технологий, когда из базовых знаний рождаются конкретные технологии, имеется «практически индустриальный результат».

«Мы учим ребят и этому, не только глубокому проникновению в сущность материи, но и в увязывании этих знаний с практическими навыками и реализации этих знаний в проектах технологического суверенитета страны», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Проект «МГУ Саров» — не единственный кадровый проект «Росатома». В госкорпорации к любому кадровому проекту относятся как к части собственной повестки.

Он напомнил, что «МГУ Саров» был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2020 года, в самый разгар пандемической неопределенности, когда вузы переходили на дистанционное обучение.

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«Президент принял решение поддержать нашу инициативу, несмотря на все сложности того времени, и вот крайне короткий промежуток, всего лишь два года, первый выпуск, и он реально хорош», — подчеркнул Лихачев.

Он также рассказал, что в 2021 году на обучение в филиал поступили 50 магистрантов, а завершили его 42. Из них 40 останутся в «Росатоме».

Также глава госкомпании уточнил, что она удваивает количество магистрантов.

«Без малого удваиваем количество магистрантов, уже их будет 80 человек, и, соответственно, впервые в этом году появятся аспиранты, то есть люди, которые придут сразу работать по конкретным научным направлениям, то есть не только получать знания, но и говорить свое слово в науке», — заключил Лихачев.

«МГУ Саров» открылся в 2021 году. В торжественной церемонии тогда приняли участие Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, директор филиала «МГУ Саров» Владимир Воеводин, руководители «Росатома» и Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом»), на базе которого создан филиал.

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова размещен в зданиях на открытой территории технопарка «Саров».

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