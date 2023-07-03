Удачные кадры: эксперты оценили важность переподготовки для сотрудников

Профессиональная переподготовка сотрудников помогает компаниям повысить эффективность работы и улучшить продукт и сервис для потребителя, рассказали «Извес­тиям» эксперты. Это связано с тем, что именно от персонала зависит, как пройдёт внедрение инноваций. Во многих сферах сейчас технологии устаревают буквально за год, особенно динамично развиваются искусственный интеллект, IT, финансовая безопасность, аэрокосмическая сфера, химия, генетика и медицина. Проводить обучение сотрудников следует каждый год, уверены специалисты. Однако, согласно опросу, лишь чуть более половины компаний внедрило такую систему.

В погоне за технологиями

Переподготовка сотрудников необходима, причём постоянная и на нескольких уровнях, считает директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнёрами Новосибирского государственного университета Александр Люлько. Он пояснил: наряду с традиционными курсами повышения квалификации стоит наладить постоянное взаимодействие между людьми из науки и индустрии, чтобы предприятия были в курсе новых разработок.

Ранее считалось, что технологии устаревают за пять лет, однако сейчас этот процесс происходит гораздо быстрее — хватает полугода-года, отметил Александр Люлько. По его словам, один из примеров таких быстрых изменений — использование искусственного интеллекта (ИИ), причём и в промышленности, и в обыденной жизни. Наиболее динамично сейчас развиваются сферы, связанные с IT, ИИ, аэрокосмической сферой (особенно беспилотники и микроэлектроника), а также наука, химия, персонифицированная медицина, генетика и агротехнологии.

Для целого ряда отраслей переподготовка необходима, потому что знания, полученные много лет назад, не позволяют сотрудникам компаний эффективно выполнять их функции, согласился декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров НИЯУ МИФИ Сергей Киреев. По его словам, среди наиболее востребованных сегодня программ такого обучения можно выделить IT, в том числе кибербезопасность, финансовую безопасность, а также наукоёмкие технологии в медицине, включая ядерную.

Предприятиям важно реагировать на быстрые изменения, повышая конкурентоспособность и совершенствуя продукт или сервис под запрос потребителя, подчеркнула заместитель директора департамента по развитию бизнеса образовательной платформы Skillbox Мария Павлова. Однако в этой цифровой гонке не следует забывать про сотрудников. От них зависит, как пройдёт внедрение инноваций, как затем будут работать технологии и какой результат получит организация. Переподготовка наиболее важна в сферах программирования, дизайна, искусственного интеллекта и аналитики, но и в других отраслях её следует использовать, заключила эксперт.

— В ведущих европейских странах примерно половина сотрудников компаний ежегодно проходит так называемые trainings. А, например, в Германии действует единая система финансового стимулирования работников к совершенствованию компетенций и навыков, — рассказал Сергей Киреев из НИЯУ МИФИ.

Россия существенно уступает по доле прошедших повышение квалификации к общему числу работающих, продолжил эксперт. Однако в последние годы государство прикладывает усилия в этом направлении, и число сотрудников, которые идут на переподготовку, растёт. Одна из самых эффективных форм такого обучения — это программы дополнительного профессионального образования с использованием современных онлайн-технологий, включая виртуальные лаборатории и тренажёры, рассказал Сергей Киреев. По его словам, также очень важно привлекать преподавателей-практиков из наиболее квалифицированных специалистов реального сектора экономики.

Профессия по-новому

Переподготовка сотрудников необходима не только из-за устаревания технологий, но также на фоне импортозамещения, повышения роли отечественного производства и курса на Восток, считает декан факультета «Плехановская школа бизнеса “Интеграл”» РЭУ им. Г.В. Плеханова Динара Тутаева. Она добавила: в последнее время особенно актуальными становятся такие программы, как «зелёная» экономика, бренд-менеджмент в туризме, управление цепочками поставок, дизайн-мышление, цифровая трансформация и кросс-культурный менеджмент. А также — финансы в период кризиса, рынок криптовалют, внешнеэкономическая деятельность на фоне санкций и всё, что связано с IT.

При этом, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан проводить профессиональное или дополнительное обучение персонала, если это будет условием выполнения определённых видов деятельности, подчеркнула Динара Тутаева.

Программы переподготовки проходят на предприятиях каждый год, сообщил руководитель Лаборатории непрерывного образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. По его словам, компании, как правило, организуют курсы для сотрудников непосредственно на рабочем месте. Иногда их направляют в другие подразделения для развития так называемого кросс-килинга (перекрёстное обучение). В основном бизнес дополнительно вкладывается в тех, кто проработал в организации более трёх лет и показал свою лояльность.

Также существует федеральный проект «Содействие занятости», в рамках него переподготавливается большое число кадров. За счёт этого люди могут сменить направление деятельности. Программа действует во всех регионах и очень эффективна, отметил эксперт.

— Профессиональная переподготовка требуется либо специалистам, работающим в интенсивно развивающихся отраслях, либо тем, чья востребованность на рынке труда снизилась. Среди умирающих профессий всё чаще называют бухгалтера, водителя-дальнобойщика, специалиста по кадровому делопроизводству, преподавателя иностранных языков и даже водителя такси, — рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами университета «Синергия» Лариса Грацианова.

Эксперты рекомендуют выбирать направления, в которых можно опереться на компетенции от предыдущей профессии, или же те, которые вызывают особый интерес (связанные с хобби), поделилась Лариса Грацианова. По её словам, наиболее высоким спросом сейчас пользуются специальности, не требующие длительного освоения (до шести месяцев) и позволяющие работать дистанционно. Например, менеджер маркетплейсов, тестировщик, интернет-маркетолог, графический дизайнер, администратор курсов обучения. И в большинстве случаев полезными окажутся основы программирования.

В науке появился термин — период полураспада квалификации. Он означает, через какое время после окончания вуза знания специалиста устаревают на 50%. Если два века назад объём информации в мире удваивался каждые 50 лет, то сейчас он удваивается каждые пару месяцев, подчеркнула эксперт. Поэтому термин непрерывное обучение давно приобрёл буквальный смысл.

Для руководящих позиций обычно важно профильное образование у кандидата, однако наличие второго высшего будет плюсом, добавила партнёр компании Magnum Hunt Executive Search Луиза Губайдулина. Ценится, например, экономическая, юридическая, финансовая и управленческая специальности. При этом при переподготовке пользуются спросом курсы по современным технологиям, отметила эксперт.

Важно, но медленно

Сотрудники также ценят корпоративное обучение, рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По данным опроса, 71% респондентов согласны, что такие программы должны быть во всех компаниях. А почти для каждого шестого (15%) работника наличие подобной системы было бы плюсом.

Более половины опрошенных (55%) рассказали, что программы обучения успешно действуют в их организациях. Выше всего эта доля оказалась среди сотрудников на производстве — так ответили 66%. Среди маркетологов о наличии системы сообщили 40% респондентов, а среди финансистов — 38%.

При этом годом ранее доля предприятий с корпоративными программами образования была выше и достигала 57%, добавила Мария Игнатова. Она подытожила: несмотря на общее понимание важности подобной системы, процесс её внедрения идёт крайне медленно. Это может говорить об отсутствии бюджета на такие расходы или понимания, чему именно обучать сотрудников.

По некоторым должностям, например на производстве, требование регулярной переподготовки обязательно и связано с безопасностью всего предприятия, отметил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Однако для достижения лучших бизнес-результатов развивать свои команды должна любая организация.

У глобальных IT-компаний и банковских структур сейчас даже появился тренд на создание полноценных корпоративных университетов, рассказал эксперт. По его словам, предприятия поменьше разрабатывают обучающие платформы и привлекают внешних спикеров и преподавателей.

В клиентском сервисе программные продукты и приложения принципиально меняются каждые пару лет, добавил директор по развитию финансовой онлайн-платформы Webbankir Денис Сидоров. По его словам, технологии устаревают тем быстрее, чем ближе они к потребителю.