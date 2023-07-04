Названы самые популярные направления для командировок в 2023 году

Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» рассказал, куда его клиенты чаще всего отправляли сотрудников в деловые поездки в первой половине 2023 года. Самыми популярными направлениями оказались Москва и Стамбул. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Большая часть перелетов по работе в первом полугодии 2023 года пришлась на Россию: 90,5% авиазаказов. За год доля снизилась на 4,1%. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 12 тыс. рублей.

Чаще всего в указанный период сотрудники компаний летали в столицу: на нее пришлось 29,6% от общего числа бронирований по стране, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На втором месте оказался Санкт-Петербург (12,6%), популярность Северной столицы за год выросла на 9,6%. Третью строчку занял Екатеринбург (доля — 4,3%), куда было оформлено на 7,5% больше, чем в 2022-м.

В списке популярных авианаправлений для деловых перелетов также оказались Сочи (4,2%, доля выросла на 40,0%), Казань (3,3%, +13,8%) и Иркутск (3,1%, +82,4%). А вот остальные города, вошедшие в топ, стали менее популярны: Новосибирск (2,6%, –13,5%), Красноярск (2,0%, –25,9%), Самара (2,0%, –9,1%) и Уфа (2,0%, –13,3%).

Доля зарубежных заказов в первой половине 2023 года выросла на 58,3% (составив 9,5%). Средняя стоимость авиабилета в одну сторону ― 25 тыс. рублей.

Самым востребованным зарубежным городом для деловых поездок оказался Стамбул: на него пришлось 19,5% авиазаказов. Однако это на 9,3% меньше, чем за первое полугодие 2022-го. Далее в списке следуют Алма-Ата (8,1%) и Ереван (7,9%). Оба направления, наоборот, стали гораздо популярнее: в Казахстан оформлено в два раза больше заказов, а в Армению — на 64,6%.

Кроме того, в топ вошли Минск (7,2%, –39,0%), Ташкент (6,5%, –13,4%), Дубай (5,4%, +5,9%), Анталья (3,7%, +94,7%), Астана (3,4%, без изменений), Бишкек (3,3%, +22,2%) и Баку (2,9%, +7,4%).

Средняя стоимость поездки на поезде в первом полугодии 2023 года составила 3500 рублей.

Самым популярным направлением для командировок также оказалась Москва, куда было оформлено 26,7% железнодорожных бронирований (это на 4,7% больше, чем в первом полугодии 2022-го). На второй строчке Санкт-Петербург с долей 10,7%; популярность Северной столицы снизилась на 7,0%. Замыкает тройку лидеров Туапсе: туда в первой половине года отправили на поезде своих сотрудников 2,9% компаний (доля города выросла в 14,5 раза).

В топ также вошли Краснодар (2,8%, +64,7%), Нижний Новгород (2,7%, –28,9%), Екатеринбург (2,5%, +11,1%), Ростов-на-Дону (2,0%, +17,6%), Новый Уренгой (1,8%, +12,5%), Адлер (1,6%, рост в 1,7 раза) и Владимир (1,5%, +7,1%).

Для рабочих поездок по России компании чаще всего бронировали для своих сотрудников трехзвездочные гостиницы: их доля составила 38,5% от общего числа заказов. Чуть меньше, или 31,3%, пришлось на отели категории «четыре звезды». Пятая часть бизнес-путешественников (19,9%) останавливались в объектах размещения без звезд (гостевых домах, апартаментах, хостелах). Реже всего для своих работников выбирали пятизвездочные (5,6%) и двухзвездочные (4,7%) гостиницы.

За границей в первом полугодии 2023 года отели бронировали на 62,5% чаще, чем в аналогичный период 2022-го. Средняя стоимость ночи составила 13 тыс. рублей. Компании обычно выбирали для своих сотрудников четырехзвездочные гостиницы: на них пришлось 40,3% бронирований. Популярны оказались и отели категории «пять звезд» (33,2%). В 17,3% случаев сотрудники останавливались в трехзвездочных гостиницах, а в 9,2% — в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд.

В июле 2022 года были опубликованы результаты опроса, проведенного Ozon Travel, согласно которому Санкт-Петербург оказался самым желанным направлением для командировок. Город выбрали 17% респондентов. Такой же показатель у Сочи, на третьем месте — Москва (16%).