Реклама
Прямой эфир
Экономика
В магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
Социальный бизнес новых территорий России сможет получить гранты
Мир
Глава минфина США провела переговоры с китайским послом в Вашингтоне
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Общество
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках ликвидирован
Мир
Ультраправые группы начали драться с митингующими во Франции
Армия
Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Армия
Лепс заплатил 1 млн рублей подбившему танк Leopard российскому бойцу
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане
Мир
Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай
Происшествия
Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы
Экономика
Резидентов ОЭЗ могут освободить от налога на сверхприбыль

Названы самые популярные направления для командировок в 2023 году

OneTwoTrip: самыми популярными направлениями для командировок в 2023 году стали Москва и Стамбул
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Shadati
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» рассказал, куда его клиенты чаще всего отправляли сотрудников в деловые поездки в первой половине 2023 года. Самыми популярными направлениями оказались Москва и Стамбул. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Большая часть перелетов по работе в первом полугодии 2023 года пришлась на Россию: 90,5% авиазаказов. За год доля снизилась на 4,1%. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 12 тыс. рублей.

Чаще всего в указанный период сотрудники компаний летали в столицу: на нее пришлось 29,6% от общего числа бронирований по стране, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На втором месте оказался Санкт-Петербург (12,6%), популярность Северной столицы за год выросла на 9,6%. Третью строчку занял Екатеринбург (доля — 4,3%), куда было оформлено на 7,5% больше, чем в 2022-м.

В списке популярных авианаправлений для деловых перелетов также оказались Сочи (4,2%, доля выросла на 40,0%), Казань (3,3%, +13,8%) и Иркутск (3,1%, +82,4%). А вот остальные города, вошедшие в топ, стали менее популярны: Новосибирск (2,6%, –13,5%), Красноярск (2,0%, –25,9%), Самара (2,0%, –9,1%) и Уфа (2,0%, –13,3%).

Доля зарубежных заказов в первой половине 2023 года выросла на 58,3% (составив 9,5%). Средняя стоимость авиабилета в одну сторону ― 25 тыс. рублей.

Самым востребованным зарубежным городом для деловых поездок оказался Стамбул: на него пришлось 19,5% авиазаказов. Однако это на 9,3% меньше, чем за первое полугодие 2022-го. Далее в списке следуют Алма-Ата (8,1%) и Ереван (7,9%). Оба направления, наоборот, стали гораздо популярнее: в Казахстан оформлено в два раза больше заказов, а в Армению — на 64,6%.

Кроме того, в топ вошли Минск (7,2%, –39,0%), Ташкент (6,5%, –13,4%), Дубай (5,4%, +5,9%), Анталья (3,7%, +94,7%), Астана (3,4%, без изменений), Бишкек (3,3%, +22,2%) и Баку (2,9%, +7,4%).

Средняя стоимость поездки на поезде в первом полугодии 2023 года составила 3500 рублей.

Самым популярным направлением для командировок также оказалась Москва, куда было оформлено 26,7% железнодорожных бронирований (это на 4,7% больше, чем в первом полугодии 2022-го). На второй строчке Санкт-Петербург с долей 10,7%; популярность Северной столицы снизилась на 7,0%. Замыкает тройку лидеров Туапсе: туда в первой половине года отправили на поезде своих сотрудников 2,9% компаний (доля города выросла в 14,5 раза).

В топ также вошли Краснодар (2,8%, +64,7%), Нижний Новгород (2,7%, –28,9%), Екатеринбург (2,5%, +11,1%), Ростов-на-Дону (2,0%, +17,6%), Новый Уренгой (1,8%, +12,5%), Адлер (1,6%, рост в 1,7 раза) и Владимир (1,5%, +7,1%).

Для рабочих поездок по России компании чаще всего бронировали для своих сотрудников трехзвездочные гостиницы: их доля составила 38,5% от общего числа заказов. Чуть меньше, или 31,3%, пришлось на отели категории «четыре звезды». Пятая часть бизнес-путешественников (19,9%) останавливались в объектах размещения без звезд (гостевых домах, апартаментах, хостелах). Реже всего для своих работников выбирали пятизвездочные (5,6%) и двухзвездочные (4,7%) гостиницы.

За границей в первом полугодии 2023 года отели бронировали на 62,5% чаще, чем в аналогичный период 2022-го. Средняя стоимость ночи составила 13 тыс. рублей. Компании обычно выбирали для своих сотрудников четырехзвездочные гостиницы: на них пришлось 40,3% бронирований. Популярны оказались и отели категории «пять звезд» (33,2%). В 17,3% случаев сотрудники останавливались в трехзвездочных гостиницах, а в 9,2% — в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд.

Укор географии: туроператоры назвали самые недооцененные регионы России
Власти займутся рекламным продвижением отдыха в субъектах страны

В июле 2022 года были опубликованы результаты опроса, проведенного Ozon Travel, согласно которому Санкт-Петербург оказался самым желанным направлением для командировок. Город выбрали 17% респондентов. Такой же показатель у Сочи, на третьем месте — Москва (16%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023