Россияне назвали Санкт-Петербург самым желанным городом для командировки

Санкт-Петербург назван самым желанным городом России для командировки. Об этом говорят данные опроса Ozon Travel для бизнеса, которые в пятницу, 22 июля, приводит 78.ru.

Город выбрали 17% респондентов. Такой же показатель у Сочи, на третьем месте — Москва (16%).

Также в списке оказались Калининград (12%), Краснодар (11%), Карелия (10%), Камчатка (9%), Дальний Восток (9%), Казань (8%) и Екатеринбург (7%).

Также, по данным исследования, мужчины едут в командировки в четыре раза чаще.

В опросе приняли участие 1506 жителей России старше 18 лет.

Ранее, 21 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие города россияне выбирают для внутреннего туризма и в какие страны туристы хотят отправиться в августе. Так, по итогам анализа Сочи оказался самым популярным направлением внутреннего туризма, а среди зарубежных стран лидирует Турция.