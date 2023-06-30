Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных инвесторов

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить въезд в Россию для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства дал распоряжение до 1 декабря продумать создание финансового инструмента, регулярный доход по которому будет привязан к выручке эмитента.

Для этого Путин поручил проанализировать миграционное законодательство России для выявления барьеров на въезд в страну и трудовую деятельность для указанных категорий граждан. А также внести изменения по упрощению процедур выдачи виз для специалистов и получения ими разрешений на работу.

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