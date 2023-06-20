Инвестор из США назвал ПМЭФ опровержением тезиса об изоляции России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продемонстрировал включенность РФ в глобальные процессы. Таким мнением во вторник, 20 июня, поделился директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Несмотря на меньшее, по сравнению с предыдущими годами, общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ всё же опроверг тезис о международной изоляции России», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Так, на мероприятии были замечены «многочисленные представители бизнеса Китая и ОАЭ».

Шостак отметил, что прошедший форум запомнился переориентацией с Запада на Восток. По словам инвестора, данный тренд сохранится в ближайшее время и Москва будет развивать взаимодействие с ближневосточными и азиатскими рынками.

Ключевым иностранным лидером на ПМЭФ-2023 собеседник агентства назвал президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, который упомянул о ключевой роли России в формировании сбалансированного миропорядка.

Ранее, 17 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ПМЭФ является устоявшимся форматом для мировой экономики. Он напомнил, что проведение форума не состоялось лишь однажды, в 2020 году, его пропустили из-за коронавируса.

По мнению Пескова, в 2023 году ПМЭФ стал хорошей площадкой для дискуссий. Иностранные участники смогли пообщаться с российскими партнерами, так как РФ не намерена развивать закрытую экономику. Форум подтвердил свою необходимость в достижении конкретных договоренностей.

В этот же день советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что на полях ПМЭФ заключено свыше 900 сделок на сумму более 3,8 трлн рублей. При этом, по его словам, в этом году в мероприятии приняли участие в том числе 150 компаний из 25 недружественных стран.

Кобяков отметил, что за четыре дня форум собрал более 17 тыс. участников из 130 стран мира. Самыми многочисленными в этом году стали делегации из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы, США и других стран.