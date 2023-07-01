С 1 июля вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату ЖКХ

С 1 июля по всей стране вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Он определяет основные требования к тому, как будут предоставляться компенсации расходов гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во всех регионах. Соответствующие изменения ранее были внесены в Жилищный кодекс.

Такая необходимость возникла из-за отсутствия единого порядка при оформлении и начислении компенсации, что приводило к спорным ситуациям. Закон определил одинаковые требования к предоставлению услуги, способам подачи заявления и срокам его рассмотрения независимо от места проживания заявителя.

Так, согласно закону, заявление о компенсации теперь надо составлять по определенной форме, которая утверждена постановлением правительства. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие право на льготу. Большую часть из них госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Однако некоторые заявителю придется предоставлять самому.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или явиться лично. Ответ должен прийти в течение 10 рабочих дней, что также утверждено единым стандартом. За это время поставщик сообщит, одобрена заявка или нет. Информация о ходе предоставления услуги будет отражаться в личном кабинете заявителя.

Получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, как и прежде, могут только льготники. К ним, в частности, относятся малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, и другие категории граждан. Обязательное условие для получения выплат — отсутствие задолженности за услуги ЖКХ.

Ранее «Известия» писали, что коммунальщиков могут обязать обосновывать повышение цен на услуги ЖКХ. Такой законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в июле.