Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали медленное продвижение украинского контрнаступления
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Общество
Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Мир
ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга
Мир
Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю
Экономика
Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
Общество
Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Общество
Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов
Наука и техника
Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ
Происшествия
Несколько улиц Махачкалы затопило из-за сильного ливня
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

С 1 июля вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июля по всей стране вводится единый порядок оформления компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Он определяет основные требования к тому, как будут предоставляться компенсации расходов гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во всех регионах. Соответствующие изменения ранее были внесены в Жилищный кодекс.

Такая необходимость возникла из-за отсутствия единого порядка при оформлении и начислении компенсации, что приводило к спорным ситуациям. Закон определил одинаковые требования к предоставлению услуги, способам подачи заявления и срокам его рассмотрения независимо от места проживания заявителя.

Так, согласно закону, заявление о компенсации теперь надо составлять по определенной форме, которая утверждена постановлением правительства. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие право на льготу. Большую часть из них госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Однако некоторые заявителю придется предоставлять самому.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или явиться лично. Ответ должен прийти в течение 10 рабочих дней, что также утверждено единым стандартом. За это время поставщик сообщит, одобрена заявка или нет. Информация о ходе предоставления услуги будет отражаться в личном кабинете заявителя.

Получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, как и прежде, могут только льготники. К ним, в частности, относятся малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, и другие категории граждан. Обязательное условие для получения выплат — отсутствие задолженности за услуги ЖКХ.

Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Как социальную поддержку оказывают сейчас и почему решили изменить систему

Ранее «Известия» писали, что коммунальщиков могут обязать обосновывать повышение цен на услуги ЖКХ. Такой законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в июле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023