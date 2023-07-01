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Россияне с 1 июля смогут получать налоговые уведомления через «Госулуги»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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С 1 июля россияне смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в личном кабинете на портале «Госулуги». Новая услуга позволит сделать взаимодействие граждан с налоговыми органами более быстрым и удобным. Соответствующие поправки в Налоговой кодекс РФ были приняты ранее.

Изначально предполагалось, что такая возможность появится у налогоплательщиков с 1 января 2024 года, однако позднее этот срок было решено ускорить. При этом документы из Федеральной налоговой службы (ФНС), поступающие онлайн, не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо направить заявление в налоговую о получении документов в электронной форме в личном кабинете. Его нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью.

После того как на портале появится налоговое уведомление, налогоплательщик сможет оплатить по нему налоги онлайн. Оплатить таким образом можно, например, налоги на имущество, НДФЛ и другие. Документы, содержащие налоговую тайну, ФНС будет передавать налогоплательщику только с его согласия.

Для прекращения получения налоговых документов также через «Госулуги» необходимо направить уведомление об отказе.

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Ранее «Известия» писали, что в России могут отменить НДФЛ для лиц, чей доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Авторы законопроекта считают, что нулевая ставка станет ощутимой для малообеспеченных граждан. В случае принятия закона новая норма может начать действовать с 1 января 2024 года.

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