На Фиджи три женщины упали с колеса обозрения

На Фиджи в столице Суве три женщины упали с колеса обозрения, две из них госпитализированы, одна — 21-летняя посетительница — погибла. Об этом сообщил в пятницу, 30 июня, портал FBC New.

По данным издания, инцидент произошел ранее в этот день на территории развлекательной ярмарки Fiji Showcase. Две посетительницы, которые были доставлены в больницу, остаются в тяжелом состоянии.

Ранее, 25 июня, стало известно, что в Стокгольме в результате аварии на аттракционе «Американские горки» один человек погиб, еще несколько получили травмы. По предварительным данным, одна из вагонеток сошла с рельсов, из-за чего люди выпали из нее и получили травмы. Отмечалось, что 14 человек пострадали, семеро из них были госпитализированы.