В США выдра попыталась угнать сап-борд у спортсмена

В американском штате Калифорния проплывающая мимо выдра попыталась украсть сап-борд у спортсмена.

На кадрах можно увидеть, как выдра развернула доску в нужном направлении и легла на нее пластом. По словам местных серферов, они часто сталкиваются с животными, но ничего с этим не могут сделать.

Ранее, в апреле, в Португалии посетительница зоопарка в Лиссабоне уронила iPhone в вольер с морскими выдрами. Животное не стало возвращать телефон, а попыталось его разбить. Один из читателей газеты 20 Minuten предположил, что зверек воспринял гаджет как раковину моллюска и попытался открыть его.