Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Мир
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Мир
Польша потребовала от Украины гарантий для разрешения транзита зерна
Мир
Посол США заявила о намерении властей добиться освобождения Гершковича в РФ
Мир
Армия Судана назвала нынешний конфликт в стране попыткой госпереворота
Общество
Синоптики пообещали москвичам тепло и небольшой дождь 18 апреля
Наука и техника
Илон Маск анонсировал запуск собственного чат-бота TruthGPT
Мир
Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны
Мир
Bloomberg сообщило о закупке Тайванем 400 американских противокорабельных ракет
Мир
Посольство РФ указало на попытки США воздействовать на судебную систему России
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

В Лиссабоне выдра разбила телефон посетительницы зоопарка

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоопарке Лиссабона женщина уронила iPhone в вольер с морскими выдрами. Как сообщила газета 20 Minuten, животное не стало возвращать телефон хозяйке, а попыталось его разбить.

На кадрах, опубликованных в пятницу, 14 апреля, видно, как зверек усердно бьет телефон о камни в своем вольере. В попытках забрать гаджет девушка пыталась приманить животное, однако безрезультатно.

Как в написал один из читателей в комментариях к материалу, выдры таким образом разбивают раковины моллюсков.

3 апреля в зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы девочке. Как стало известно, пострадавшую госпитализировали. Врачам пришлось удалить фаланги пальцев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023