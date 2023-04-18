В Лиссабоне выдра разбила телефон посетительницы зоопарка

В зоопарке Лиссабона женщина уронила iPhone в вольер с морскими выдрами. Как сообщила газета 20 Minuten, животное не стало возвращать телефон хозяйке, а попыталось его разбить.

На кадрах, опубликованных в пятницу, 14 апреля, видно, как зверек усердно бьет телефон о камни в своем вольере. В попытках забрать гаджет девушка пыталась приманить животное, однако безрезультатно.

Как в написал один из читателей в комментариях к материалу, выдры таким образом разбивают раковины моллюсков.

3 апреля в зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы девочке. Как стало известно, пострадавшую госпитализировали. Врачам пришлось удалить фаланги пальцев.