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Мужчина ранил ножом двух человек на вокзале в Китае

«Байсин гуаньчжу»: мужчина на вокзале напал с ножом на двух человек, один из них скончался
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Мужчина на железнодорожном вокзале в Китае ранил ножом двух человек, один из них скончался. Об этом 30 июня информирует телеканал «Байсин гуаньчжу».

Инцидент произошел в провинции Шаньси на севере Китайской Народной Республики.

По данным телеканала, пострадавших сразу отправили в больницу после нападения, но одного из них спасти не удалось. Второй пострадавший всё еще находится на операции. Подозреваемый задержан, мотивы нападения не сообщаются. На данный момент ведется следствие.

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