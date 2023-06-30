Мужчина ранил ножом двух человек на вокзале в Китае

Мужчина на железнодорожном вокзале в Китае ранил ножом двух человек, один из них скончался. Об этом 30 июня информирует телеканал «Байсин гуаньчжу».

Инцидент произошел в провинции Шаньси на севере Китайской Народной Республики.

По данным телеканала, пострадавших сразу отправили в больницу после нападения, но одного из них спасти не удалось. Второй пострадавший всё еще находится на операции. Подозреваемый задержан, мотивы нападения не сообщаются. На данный момент ведется следствие.

В одном из торговых центров Милана в октябре прошлого года мужчина, схватив нож с полки, напал на посетителей. Из четырех пострадавших один человек погиб.