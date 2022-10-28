Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Милане

46-летний мужчина напал с ножом на посетителей одного из торговых центров Милана. Об этом сообщило агентство ANSA в пятницу, 28 октября.

Отмечается, что неизвестный зашел в супермаркет Carrefour, взял нож с одной из полок и начал нападать на людей.

В результате четыре человека получили ранения. Один человек погиб. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По информации агентства, мужчина раньше преступлений не совершал и, вероятно, находился в тяжелом депрессивном состоянии. В настоящий момент полиция задержала мужчину, его ожидает допрос.

Ранее, 22 октября, неизвестные напали на россиянина в турецкой Аланье в ходе возникшего конфликта. Мужчина получил ножевое ранение. Его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Предположительного нападавшего поймали и заключили под стражу.