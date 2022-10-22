На россиянина напали с ножом в Турции

Гражданин России получил ножевое ранение в турецкой Аланье в ходе возникшего конфликта. Об этом 22 октября сообщает газета Yeni Alanya.

«Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х.Д.С. ранил гражданина России в область спины ножом», — указано в публикации.

Отмечается, что раненый был доставлен в учебно-исследовательскую больницу в Аланье, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации газеты, ранивший россиянина человек попытался скрыться с места происшествия, однако в скором времени его поймали и заключили под стражу. После ряда бюрократических процедур его передадут в суд.

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