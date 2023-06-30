Эксперты оценили механизм открытия физлицами эскроу-счета под строительство домов

Для банков и застройщиков инициатива, согласно которой физлица смогут открывать эскроу-счета под строительство частных домов по одобренному банком проекту, выглядит привлекательно, так как позволяет кредитным организациям контролировать расходование кредитных средств, а застройщикам получить понятные правила игры на загородном рынке. Об этом рассказал «Известиям» 30 июня исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев.

«Вместе с тем инициатива вызывает значительное количество вопросов: на сколько подорожает строительство за счет участия банка и привлечения только аккредитованных подрядчиков, можно ли будет уйти от стандартизации проектов (т.е. выбрать свой вариант или хотя бы получить выбор из нескольких вариантов), сколько усилий нужно будет приложить для одобрения банком проекта», — добавил он.

Раев объяснил, что механизм эскроу хорошо работает при постройке массового жилья, в то время как для загородного рынка всегда важна индивидуальность.

«В итоге инициатива вызовет увеличение интереса к таким проектам, но, с нашей точки зрения, не вызовет бума на рынке», — заключил он.

В свою очередь, руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов выразил мнение, что прозрачная схема финансирования, к которой относится эскроу, может оказать положительное воздействие на банки, а значит, на возможность россиян купить желаемое жилье.

«Риски по эскроу для покупателей минимальны, а вот реализации меры по введению эскроу для стройки частных домов может помешать только инерция рынка. Впрочем, преодолеть ее поможет уже накопленный опыт по работе с эскроу-счетами», — добавил Гарипов.

В то же время член генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по малоэтажному строительству и ИЖС, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров заявил, что инициатива актуальна.

«Отсутствие эскроу-счетов в частном домостроении было одним из ключевых факторов, тормозящих развитие в том числе индустриального рынка ИЖС», — уточнил он.

В результате запуска такого механизма часть проблем с получением ипотеки, в том числе на льготных условиях, будет решена, считает Прохоров.

При этом управляющий партнер компании NORDHUS Ольга Магилина назвала инициативу неоднозначной. По ее словам, основным выгодополучателем станут банки.

Как она объяснила, на рынке почти нет подрядных организаций, которые могли бы самостоятельно прокредитовать строительство дома. В результате для реализации предложенной схемы покупатель обратится к банку за ипотекой, а подрядчик обратится к кредитной организации за финансированием строительства.

«Взяв солидный процент и с продавца, и с покупателя, банк якобы гарантирует то, что дом будет достроен, а кредитные средства будут расходоваться исключительно по назначению. Но в реальности всё окажется гораздо сложнее. Если вследствие, к примеру, инфляции и роста цен замороженной на эскроу-счете суммы станет недостаточно, то банк, опять же в теории, просто вернет деньги покупателю. Но на практике — что делать с объектом незавершенного строительства, расположенным на участке заказчика, но построенным на средства, взятые подрядчиком в кредит? Банкам будет совершенно невыгодно пытаться разрешить такие ситуации», — отметила она.

Кроме того, по ее мнению, финансирование стройки единичного объекта небольшого подрядчика, специализирующегося на строительстве частных домов на участках без подряда, может оказаться для банков более сложным и рискованным, чем проектное финансирование крупных девелоперов, застраивающих поселки.

Ранее в этот день «Известиям» в Минстрое рассказали, что ведется проработка механизма, за счет которого физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Схема будет выглядеть примерно так: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, окажутся на эскроу-счете. Подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. А когда объект будет сдан, он заберет деньги с эскроу-счета.