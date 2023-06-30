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Захарова заявила о подготовке Киевом теракта на ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в Telegram-канале в пятницу, 30 июня.

Захарова, со ссылкой на власти Киева, написала, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

«На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» — написала она.

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Накануне советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС с подготовкой Киевом диверсии на станцию. Карчаа считает, что украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, чтобы добиться искусственного радиационного заражения.

15 июня делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется. ЗАЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 м до 11,27 м.

ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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