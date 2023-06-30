Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто

Правительство не поддержало законопроект фракции ЛДПР об отмене нормы, запрещающей тонировку передних стекол автомобилей. С отрицательным отзывом кабмина ознакомились «Известия» 30 июня.

«Законопроектом по сути предлагается допустить управление транспортным средством с нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которому светопропускание не только ветрового стекла, но и иных стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%», — говорится в отзыве кабмина.

Также правительство напоминает об установленном в ПДД запрете эксплуатации транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, которые ограничивают видимость водителя. Об этом говорится в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, и в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации.

«Указанные положения направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, охрану жизни и здоровья граждан путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий», — поясняет в своем отзыве правительство.

Кроме того, кабмин отмечает, что в законопроекте отсутствуют статистика о снижении количества правонарушений, произошедших из-за того, что на автомобилях не было тонировки.

В ЛДПР «Известиям» заявили, что, несмотря на отрицательный отзыв, всё равно будут отстаивать эту инициативу и выйдут в кабмин с новым предложением.

«Действительно, правительство не поддержало законопроект, но у нас много примеров, когда сначала нас не поддерживают, а потом позиция меняется и инициатива всё-таки реализуется. Мы видим, что сегодня эта тема востребована в обществе и актуальна. В Госдуму приходит очень много писем поддержки», — заявил один из авторов, зампред фракции Ярослав Нилов.

По его словам, в кабмин в ближайшее время будет направлено предложение скорректировать действующий ГОСТ, который сегодня устанавливает, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

«Мы предлагаем изменить порог тонирования, после которого водителей привлекают к ответственности. Пусть это будет не 100%, но выше, чем сегодня. Посмотрите на законодательство и практику зарубежных стран, где, наоборот, есть штрафы для водителей за отсутствие тонировки», — отметил депутат.

Наличие тонировки в южных регионах России положительно влияет на безопасность дорожного движения, убежден Ярослав Нилов.

О том, что в Госдуму РФ внесен законопроект об отмене ограничений по тонировке передних боковых стекол авто, Нилов сообщил еще 27 июня.

В стране действует ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, согласно которой автовладельца могут оштрафовать на 500 рублей, в случае если светопропускаемость стекол машины не соответствует утвержденным стандартам.