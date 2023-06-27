Депутаты предложили легализовать тонировку окон

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене ограничений по тонировке передних боковых стекол авто, сообщает депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«На улице — солнце, жара, духота. Особенно непросто приходится автовладельцам: в плотном потоке и тем более в пробках кузов машины нагревается, а солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя», ― прокомментировал проект закона Нилов в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в России действует ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, согласно которой автовладельца могут оштрафовать на 500 рублей в случае, если светопропускаемость стекол автомобиля не соответствует утвержденным стандартам.

8 июня члены Госсовета Татарстана предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения. Действующая редакция КоАП гласит, что прав можно лишиться на срок до одного года в случае, если водитель превысил скоростной режим на 60 км/ч или повторно выехал на встречную полосу движения в неположенном месте. Водительского удостоверения можно лишить только после того, как нарушителя остановил сотрудник ДПС.