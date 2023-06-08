Депутаты предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения

Российских водителей могут лишать прав за нарушения, которые были зафиксированы камерами видео- и фотофиксации. С таким предложением выступили члены Госсовета Татарстана, проект поправок к КоАП направлен в совет законодателей при Госдуме, сообщает 8 июня «Коммерсантъ».

Действующая редакция КоАП гласит, что прав можно лишиться на срок до одного года в случае, если водитель превысил скоростной режим на 60 км/ч или повторно выехал на встречную полосу движения в неположенном месте. Водительского удостоверения можно лишить только после того, как нарушителя остановил сотрудник ДПС.

Мотивируя растущей аварийностью на дорогах, депутаты считают, что водителей необходимо лишать прав на основании кадров, снятых камерами. По словам законодателей, в 2022 году только в Республике Татарстан произошло 389 ДТП с выездом на встречную полосу, что составляет более 10% от всех аварий в регионе. Депутаты предлагают лишать прав собственника автомобиля, даже если тот не был за рулем.

По словам депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, инициатива коллег из Татарстана «преждевременна», поскольку камеры не способны точно определять, кто находится за рулем автомобиля. Также Нилов указал, что в КоАП существует предостаточно статей нарушения, которые предполагают лишение водительских прав.

31 мая россияне назвали федеральные трассы, из-за которых автовладельцы чаще остальных страхуют свои машины. Эксперты провели анализ на основе 12 тыс. оформленных в течение мая 2023 года страховых полисов каско на поездку, а также опирались на данные опрошенных клиентов.

Как оказалось, чаще всего свои автомобили страхуют россияне, которые передвигаются по таким трассам, как Брянск – Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша – Невель в Псковской области, а также по дороге из Москвы в Нижний Новгород.