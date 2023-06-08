Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
МИД Румынии потребовал от более 50 сотрудников посольства РФ покинуть страну
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Мир
Bloomberg узнало о намерении Турции взять на себя командование силами НАТО в Косово
Общество
Путин подписал открытки с детскими рисунками для участников спецоперации
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Наука и техника
«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов

Депутаты предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российских водителей могут лишать прав за нарушения, которые были зафиксированы камерами видео- и фотофиксации. С таким предложением выступили члены Госсовета Татарстана, проект поправок к КоАП направлен в совет законодателей при Госдуме, сообщает 8 июня «Коммерсантъ».

Действующая редакция КоАП гласит, что прав можно лишиться на срок до одного года в случае, если водитель превысил скоростной режим на 60 км/ч или повторно выехал на встречную полосу движения в неположенном месте. Водительского удостоверения можно лишить только после того, как нарушителя остановил сотрудник ДПС.

Мотивируя растущей аварийностью на дорогах, депутаты считают, что водителей необходимо лишать прав на основании кадров, снятых камерами. По словам законодателей, в 2022 году только в Республике Татарстан произошло 389 ДТП с выездом на встречную полосу, что составляет более 10% от всех аварий в регионе. Депутаты предлагают лишать прав собственника автомобиля, даже если тот не был за рулем.

По словам депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, инициатива коллег из Татарстана «преждевременна», поскольку камеры не способны точно определять, кто находится за рулем автомобиля. Также Нилов указал, что в КоАП существует предостаточно статей нарушения, которые предполагают лишение водительских прав.

Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки
Водители рассказали об отношении к средней скорости, ОСАГО и СИМ

31 мая россияне назвали федеральные трассы, из-за которых автовладельцы чаще остальных страхуют свои машины. Эксперты провели анализ на основе 12 тыс. оформленных в течение мая 2023 года страховых полисов каско на поездку, а также опирались на данные опрошенных клиентов.

Как оказалось, чаще всего свои автомобили страхуют россияне, которые передвигаются по таким трассам, как Брянск – Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша – Невель в Псковской области, а также по дороге из Москвы в Нижний Новгород.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023