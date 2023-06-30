Известный боксер присутствовал при убийстве полицейского в Подмосковье

Чемпион Эстонии по тайскому боксу, призер чемпионата России и двукратный чемпион SKL Али Алиев участвовал в потасовке, в результате которой убили сотрудника полиции в Орехово-Зуево в Подмосковье. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил источник «Известий».

Известно, что сейчас спортсмен живет в Санкт-Петербурге.

В полицейского, предварительно, стреляли приятели бойца, с которыми он находился на месте преступления.

О гибели правоохранителя стало известно 29 июня. Его напарник был ранен. Вечером сотрудники полиции выехали на разборки в автосервис в Орехово-Зуево. Злоумышленники начали стрелять по силовикам при задержании.

Позднее выяснилось, что перестрелка с участием полиции в подмосковном Орехово-Зуево произошла из-за претензий к работе автосервиса. По словам источника «Известий», в полицию обратился сотрудник мастерской, который ремонтировал автомобиль. Заказчикам не понравилось, как он почистил машину. Они стали требовать с ремонтника 100 тыс. рублей и угрожать сжечь дом, где проживает его мать.