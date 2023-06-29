В Подмосковье при задержании злоумышленников погиб полицейский

В Подмосковье при задержании злоумышленников 29 июня погиб полицейский, еще один был ранен.

Вечером сотрудники полиции выехали на «разборки» в автосервис в Орехово-Зуево, где должна была состояться «стрелка».

«Когда оформляли [подозреваемых], они начали стрелять по силовикам: шесть пуль было выпущено в 25-летнего оперативника, сегодня утром он умер в больнице», — говорится в сообщении в Telegram-канале «112».

К этому моменту стреляющих задержали. Один из них ранен, его отправили в больницу.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что житель Энгельса в Саратовской области ударил ножом полицейского в шею в салоне служебного автомобиля. Это произошло, когда мужчину задержали за административное правонарушение. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).