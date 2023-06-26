Мужчина ударил ножом полицейского в Саратовской области

Житель Энгельса в Саратовской области ударил ножом полицейского в шею. Об этом 26 июня сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области.

«25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи», — говорится в сообщении.

Пострадавший сотрудник был доставлен в больницу.

Нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее, 26 мая, 23-летний мужчина напал с ножом на полицейских в Сочи, один из них получил ранение в руку. Полицейским пришлось применить в отношении него табельное оружие. Злоумышленник был ранен в ногу, после чего госпитализирован.