Мужчина напал с ножом на полицейских в Сочи

В Сочи 23-летний мужчина напал с ножом на полицейских, один из них получил ранение в руку. Об этом сообщается в пятницу, 26 мая, в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне утром сотрудники полиции в ходе патрулирования обнаружили на улице Конституции СССР спавшего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить состояние его здоровья. Проснувшись, мужчина достал нож и стал размахивать им, а затем попытался скрыться.

«Когда его преследовали полицейские, он попытался нанести одному из них удар ножом в область головы и шеи, но потерпевший смог уклониться, и удар ножом пришелся в руку полицейского. В результате противоправных действий злоумышленника потерпевшему была причинена резаная рана руки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что мужчина угрожал применить насилие к окружающим, и полицейским пришлось применить в отношении него табельное оружие. Злоумышленник был ранен в ногу, после чего госпитализирован.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее, 22 мая, мужчина напал с ножом на четырех человек на юге Москвы. Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшим первую помощь. Нападавшего задержали. Им оказался 35-летний житель столицы с внешними признаками опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство» и ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».