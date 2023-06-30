Военный политолог назвал последствия отправки кассетных боеприпасов на Украину

Доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в пятницу, 30 июня, в беседе с «Известиями» оценил сообщения CNN о том, что администрация американского президента Джо Байдена серьезно рассматривает возможность одобрения передачи Украине кассетных боеприпасов.

По словам Кошкина, западные кураторы Украины во главе с США убедились в том, что широко анонсированное контрнаступление Киева не так успешно, как ожидалось.

«И конечно же, в сложившейся ситуации просто-напросто надо «выручать» Украину, которая не в состоянии подтвердить то доверие, которое оказывал коллективный Запад», — отметил политолог.

Так, США выделяют большие суммы, чтобы закупить боевую технику для Украины, однако боеприпасы с кассетными головками — оружие, запрещенное международными нормами, подчеркнул эксперт.

Кошкин заметил, что сейчас действительно наблюдаются проблемы с наличием боеприпасов, однако всё же у США существует возможность поставить другие снаряды.

«Кассетные боеприпасы — это скорее желание поднять градус напряжения в Европе и, естественно, заставить, наверное, втягиваться другие государства в конфликт на Украине», — добавил он.

Угроза от кассетных боеприпасов, по его словам, сопряжена с тем, что зона их поражения значительно велика, а поражающие элементы практически невозможно извлечь из тела человека.

Соответствующей информацией CNN поделился 29 июня, ссылаясь на осведомленные источники. Как отмечалось, в случае одобрения решения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине в следующем месяце.

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Украинские официальные лица настаивают на предоставлении боеприпасов с прошлого года, утверждая, что так удастся переломить численное превосходство России в артиллерии. Но США неохотно шли на это из-за риска, который боеприпасы могли представлять для гражданского населения, а также потому, что некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на использование кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

23 июня газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях больше двусмысленности.

При этом 14 февраля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Германии следует рассмотреть возможность отказа от поставок Украине систем вооружения, которые способны стрелять кассетными боеприпасами. Дагделен сослалась на конвенцию по кассетным боеприпасам.