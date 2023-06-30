В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде обрушились строительные леса, два человека пострадали. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Произошло обрушение строительных лесов по адресу: улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы, одному из них грозит ампутация конечностей.

Ранее, 12 июня, рабочий скончался в результате падения в шахту лифта на строящемся объекте в Причальном проезде Москвы. Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося.