В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде обрушились строительные леса, два человека пострадали. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Произошло обрушение строительных лесов по адресу: улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие госпитализированы, одному из них грозит ампутация конечностей.
Ранее, 12 июня, рабочий скончался в результате падения в шахту лифта на строящемся объекте в Причальном проезде Москвы. Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося.