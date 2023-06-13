Рабочий погиб при падении в шахту лифта в Москве
Рабочий скончался в результате падения в шахту лифта на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
ЧП произошло ранее в этот день на строящемся объекте в Причальном проезде, уточняет сайт kp.ru. Рабочий подрядной организации упал в шахту лифта и получил несовместимые с жизнью травмы, пишет Life.ru. Погибшему было 65 лет.
Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося, пишет агентство городских новостей «Москва». Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
9 июня один рабочий погиб в ходе монтажа лифтового оборудования на Штурвальной улице в Москве. Еще один получил травму ног, сообщает телеканал «360».
В тот же день в городском округе Солнечногорск в Подмосковье рабочий упал с высоты при проведении монтажных работ в складском помещении в деревне Хоругвино. С множественными переломами он был госпитализирован, пишет РИАМО.