Ракетная атака по украинскому штабу в Краматорске — это болезненный удар для вооруженных формирований Украины (ВФУ), заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что 27 июня во время удара по пункту временной дислокации ВФУ были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВФУ, до 20 иностранных наемников и военных советников.

«Мы, к сожалению, не знаем, какого уровня цель уничтожена. Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, но то, что уничтожены военные наемники — это без вопросов», — уверен Шурыгин.

По его словам, сейчас нельзя с точностью утверждать, какое влияние это окажет на ситуацию на передовой.

«Надо дождаться исчезновения из публичного пространства каких-то украинских генералов, тогда мы поймем, по кому попали. Но такие удары нужно продолжать, безусловно, — это абсолютно нормальная практика», — объяснил эксперт.

Шурыгин напомнил, что, возможно, ранее такая ситуация произошла с главнокомандующим ВФУ Валерием Залужным и начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым.

«Как мы понимаем, их с тех пор и не видно вживую — это важный признак, который позволяет предполагать, что они могут быть уничтожены. Но, опять же, подтверждений нет. Такие потери, конечно, сказываются на ведении боевых действий», — резюмировал он.

В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 795 человек и 43 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве РФ 29 июня.

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Ударная сполна: в Краматорске поразили важный штаб ВФУ