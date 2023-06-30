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Китайский юань стал основной валютой в расчетах при закупках гаджетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Во II квартале 2023 года больше половины поставок электроники и бытовой техники в РФ было оплачено китайскими юанями, а не долларами и евро, как раньше, рассказали «Известиям» источник, близкий к одному из вендоров, и собеседник в компании-партнере нескольких производителей электроники.

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Доля платежей за импорт техники и электроники в национальных валютах сейчас действительно растет, подтверждает источник, близкий к одной из розничных сетей. О том, что расчетов в юанях в апреле-июне этого года стало больше, чем в валютах США и ЕС, знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Главное преимущество платежей в этой валюте — ее прозрачность и предсказуемость. Платежи проходят быстро, не отклоняются и не зависают. Помешать таким операциям не может внешнее давление со стороны кредитных организаций из недружественных стран. Кроме того, из-за отсутствия конвертации при обмене валют платить в юанях примерно на 2% дешевле», — утверждает эксперт.

Быстрая и гарантированная оплата товаров обеспечивает их своевременные поставки, а, значит, помогает избежать дефицита, полагает Муртазин. Кроме того, отсутствие обменной комиссии отчасти способствует стабильности цен на гаджеты.

Доля платежей в юанях растет, поскольку зарубежные банки, через которые российские импортеры рассчитываются с иностранными продавцами техники, зачастую отказываются принимать расчеты в долларах и евро, проводят необоснованно долгие проверки и безосновательно замораживают средства на счетах, подтвердили в одной из компаний, занимающихся закупками за рубежом.

Главное преимущество юаней — высокая скорость перевода денежных средств, утверждает сотрудник другого импортера.

По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, в отсутствие европейских компаний китайские товары всё активнее будут вытеснять западные в силу большей доступности и относительно конкурентных цен. В такой ситуации уже в течение ближайших двух-трех лет доля юаня в расчетах за импорт может вполне достигнуть 65-70%, что примерно равно совокупной доле евро и доллара на начало 2022 года, прогнозирует он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время денег: юань стал основной валютой для импортеров электроники

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