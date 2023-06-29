Режим ЧС ввели в Ленинском округе Иркутска из-за найденной авиабомбы

В поселке Боково Ленинского округа Иркутска обнаружена старая авиабомба. Угрозы для населения нет, однако в поселке объявлен режим ЧС, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии.

«Введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с обнаружением авиационного средства поражения со следами коррозии», — говорится в сообщении властей.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Утилизацией занимаются специалисты, территория оцеплена.

В начале мая в заброшенном погребе в Орловской области полицейские обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны. В домовладении, где находился погреб, проживал мужчина, но в 2017 году он скончался.