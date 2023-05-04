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Под Орлом обнаружены 140 мин времен Великой Отечественной войны

МВД: под Орлом полицейские обнаружили в заброшенном погребе 140 мин времен Великой Отечественной войны
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Свердловском районе Орловской области полицейские в заброшенном погребе обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба УМВД региона.

Полицейские обнаружили мины в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Арсенал». После получения оперативной информации о том, что в деревне Березовка Свердловского района в заброшенном погребе могут храниться боеприпасы времен войны, правоохранители выехали на место.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий данная информация подтвердилась», — отметили в ведомстве.

Ранее в домовладении, где находится погреб, проживал мужчина, но в 2017 году он скончался.

Как следует из опубликованного видео, ржавые мины находились в ящиках.

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140 мин изъяли и уничтожили в безопасном месте при содействии ОМОН Росгвардии.

Накануне, 3 мая, в двух районах Брянской области обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и вывезли их в безопасное место, после чего уничтожили.

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