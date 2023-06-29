16-летняя теннисистка Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона 2023 года, сообщила 29 июня газета «Спорт-Экспресс».

16-летняя россиянка обыграла 28-летнюю немку Тамару Корпач в финале квалификации Уимблдона. Встреча длилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Первая соперница Андреевой станет известна на жеребьевке 30 июня.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

Мирра Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой в истории теннисисткой, которая выиграла несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Накануне стало известно, что российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона-2023 из-за травмы левого подколенного сухожилия.