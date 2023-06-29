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Агентство ВОЗ готовится признать подсластитель аспартам возможным канцерогеном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Агентство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака считает, что популярный подсластитель аспартам, который добавляется также в напиток Coca-Cola, является возможным канцерогеном. Как стало известно 29 июня, аспартам впервые может быть внесен в список Международного агентства по изучению рака (IARC) как возможно вызывающий онкологические заболевания.

Соответствующее решение IARC было принято после анализа 1300 научных работ и должно быть обнародовано 14 июля, сообщает Reuters.

В 2022 году во Франции при проведении исследования среди 100 тыс. взрослых выяснилось, что у тех, кто употреблял больше искусственных подсластителей, включая аспартам, риск возникновения рака был более высоким. До этого, в начале 2000-х годов, ученые сообщали, что у мышей и крыс возникали некоторые виды рака, связанные с аспартамом, однако специалисты не смогли доказать причинно-следственную связь.

На этом фоне комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA намерен пересмотреть рекомендации по потреблению аспартама, которые не менялись с 1981 года. Тогда специалисты решили, что аспартам безопасен к употреблению только в допустимых пределах. Было установлено, что взрослому человеку весом около 60 кг нужно каждый день выпивать от 12 до 36 банок диетической газировки (в зависимости от количества подсластителя в ней), чтобы получить вред для своего здоровья. Рекомендаций JECFA придерживаются национальные регулирующие органы, в том числе США и Европы.

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Ранее, 18 февраля, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что употребление чая без сахара и других подсластителей может оказать благотворное влияние на организм, в том числе может послужить профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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